Москвичей предупредили о температурных качелях на этой неделе

Аномально тёплая для октября погода в Москве ненадолго, уже к понедельнику может похолодать до –6 градусов. О температурных качелях в столице рассказал Лайфу начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"Вчера к Москве подошёл тёплый фронт. Сегодня в столице будет мокрый снег с дождём, порывистый ветер, но температура высокая, несмотря на то что уже конец октября. Предстоящая ночь тоже будет тёплой +6 градусов. Но это тепло кратковременное, на два дня. Дальше будут идти плавные похолодания, но 27 октября будет потепление. Погода сейчас неравномерная", — отмечает синоптик.

По оценке Цыганкова, в субботу будет чуть прохладнее, чем сейчас: +7...+9 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и ветер. К воскресенью температура опустится до 0...+5 с большой вероятностью осадков, а вот в понедельник похолодает существеннее — от –1 до –6.