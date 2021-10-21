Москвичей предупредили о температурных качелях на этой неделе
Благодаря тёплому фронту горожане смогут немного отогреться, но он кратковременный — погостит два дня и уйдёт.
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Аномально тёплая для октября погода в Москве ненадолго, уже к понедельнику может похолодать до –6 градусов. О температурных качелях в столице рассказал Лайфу начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
"Вчера к Москве подошёл тёплый фронт. Сегодня в столице будет мокрый снег с дождём, порывистый ветер, но температура высокая, несмотря на то что уже конец октября. Предстоящая ночь тоже будет тёплой +6 градусов. Но это тепло кратковременное, на два дня. Дальше будут идти плавные похолодания, но 27 октября будет потепление. Погода сейчас неравномерная", — отмечает синоптик.
По оценке Цыганкова, в субботу будет чуть прохладнее, чем сейчас: +7...+9 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и ветер. К воскресенью температура опустится до 0...+5 с большой вероятностью осадков, а вот в понедельник похолодает существеннее — от –1 до –6.
Лайф писал сегодня о том, что ночь на 22 октября станет самой тёплой в Москве за 73 года.
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