Основатель Group-IB Сачков отказался признать вину в госизмене
По словам его адвоката, уголовное преследование не связано с деятельностью IT-компании.
Фото © Facebook / Илья Сачков
Уголовное преследование не связано с деятельностью IT-компании Group-IB. Видео © LIFE
Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, не признаёт вину. Об этом сообщил Лайфу его адвокат Дмитрий Дихтярь.
"Уголовное преследование Сачкова не связано с Group-IB. Компания продолжает работать. Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали работать и защищали свою страну", — сказал юрист.
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Сачкова и оставил без изменений решение Лефортовского суда о назначении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.
Комментариев: 0