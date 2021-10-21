Основатель Group-IB Сачков отказался признать вину в госизмене

Уголовное преследование не связано с деятельностью IT-компании Group-IB. Видео © LIFE

Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, не признаёт вину. Об этом сообщил Лайфу его адвокат Дмитрий Дихтярь.

"Уголовное преследование Сачкова не связано с Group-IB. Компания продолжает работать. Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали работать и защищали свою страну", — сказал юрист.