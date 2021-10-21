НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Основатель Group-IB Сачков отказался признать вину в госизмене

По словам его адвоката, уголовное преследование не связано с деятельностью IT-компании.

21 октября, 10:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ilya.sachkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Сачков</a></p>

Фото © Facebook / Илья Сачков

Уголовное преследование не связано с деятельностью IT-компании Group-IB. Видео © LIFE

Основатель крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по подозрению в госизмене, не признаёт вину. Об этом сообщил Лайфу его адвокат Дмитрий Дихтярь.

"Уголовное преследование Сачкова не связано с Group-IB. Компания продолжает работать. Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали работать и защищали свою страну", — сказал юрист.

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Сачкова и оставил без изменений решение Лефортовского суда о назначении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Эксцентричный миллионер: За что создатель Group-IB Илья Сачков может получить до 20 лет колонии

Эксцентричный миллионер: За что создатель Group-IB Илья Сачков может получить до 20 лет колонии

Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1