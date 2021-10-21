В Краснодарском крае вводят QR-коды для кафе и ресторанов

На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае вводят QR-коды на посещение кафе, ресторанов и других заведений общепита и досуга. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

"На заседании оперативного штаба приняли решение не вводить дополнительные нерабочие дни. В Краснодарском крае они будут с 30 октября по 7 ноября. На эту неделю в курортных городах посещение кафе, ресторанов и других мест общественного питания и досуга возможно только при наличии QR-кодов", — сказал он.