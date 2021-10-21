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В Краснодарском крае вводят QR-коды для кафе и ресторанов

При этом власти региона приняли решение не вводить дополнительные нерабочие дни помимо периода с 30 октября по 7 ноября.

21 октября, 10:20
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае вводят QR-коды на посещение кафе, ресторанов и других заведений общепита и досуга. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

"На заседании оперативного штаба приняли решение не вводить дополнительные нерабочие дни. В Краснодарском крае они будут с 30 октября по 7 ноября. На эту неделю в курортных городах посещение кафе, ресторанов и других мест общественного питания и досуга возможно только при наличии QR-кодов", — сказал он.

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Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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