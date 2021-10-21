Роспотребнадзор призвал граждан оставаться дома во время "антиковидных каникул"

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране Роспотребнадзор порекомендовал гражданам в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября оставаться дома и не планировать никаких поездок.

"Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приёма гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки", — говорится на сайте ведомства.

При необходимости контакта с людьми и использования общественного транспорта в ведомстве рекомендовали носить маски и пользоваться антисептиками, а также по возможности избегать мест массового скопления людей. В ведомстве отметили, что будет полезно выходить из дома для прогулок на свежем воздухе.

"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи", — сообщили в Роспотребнадзоре.