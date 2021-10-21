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Роспотребнадзор призвал граждан оставаться дома во время "антиковидных каникул"

При этом выйти на прогулку на свежем воздухе будет даже полезно, главное, при этом избегать мест массового скопления людей.

21 октября, 10:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране Роспотребнадзор порекомендовал гражданам в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября оставаться дома и не планировать никаких поездок.

"Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приёма гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки", — говорится на сайте ведомства.

При необходимости контакта с людьми и использования общественного транспорта в ведомстве рекомендовали носить маски и пользоваться антисептиками, а также по возможности избегать мест массового скопления людей. В ведомстве отметили, что будет полезно выходить из дома для прогулок на свежем воздухе.

"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи", — сообщили в Роспотребнадзоре.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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