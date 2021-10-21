Роспотребнадзор призвал граждан оставаться дома во время "антиковидных каникул"
При этом выйти на прогулку на свежем воздухе будет даже полезно, главное, при этом избегать мест массового скопления людей.
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране Роспотребнадзор порекомендовал гражданам в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября оставаться дома и не планировать никаких поездок.
"Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приёма гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки", — говорится на сайте ведомства.
При необходимости контакта с людьми и использования общественного транспорта в ведомстве рекомендовали носить маски и пользоваться антисептиками, а также по возможности избегать мест массового скопления людей. В ведомстве отметили, что будет полезно выходить из дома для прогулок на свежем воздухе.
"Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности пользуйтесь услугами служб доставки товаров. Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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