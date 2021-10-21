Инфекционист назвал сроки снижения заболеваемости ковидом в Москве
Он посоветовал горожанам максимально сократить контакты с другими людьми и оставаться дома.
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До 28 октября и в начале нерабочей недели заболеваемость коронавирусом в Москве будет только расти, улучшения ситуации можно ожидать не раньше чем через 3–4 недели. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.
"Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет ещё расти (заболеваемость. — Прим. Лайфа) и потом какое-то время вначале будет. Результат мы увидим недели через 3–4, некоторое снижение, не раньше", — сообщил Малышев в беседе с РИА "Новости".
Он также отметил, что в период нерабочих каникул нужно будет максимально сократить контакты с другими людьми и не покидать свои дома без острой необходимости.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. А в целом по России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в стране умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии.
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