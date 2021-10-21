Инфекционист назвал сроки снижения заболеваемости ковидом в Москве

До 28 октября и в начале нерабочей недели заболеваемость коронавирусом в Москве будет только расти, улучшения ситуации можно ожидать не раньше чем через 3–4 недели. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Пока сейчас будут объявлены каникулы, я думаю, до этой поры будет ещё расти (заболеваемость. — Прим. Лайфа) и потом какое-то время вначале будет. Результат мы увидим недели через 3–4, некоторое снижение, не раньше", — сообщил Малышев в беседе с РИА "Новости".