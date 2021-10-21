Ракова объяснила, как "длинные каникулы" в Москве связаны с инкубационным периодом дельта-штамма
Обычно человек замечает симптомы лишь на пятый день после заражения. Таким образом, нерабочий период с 27 октября по 5 ноября "перекроет" два инкубационных отрезка.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
"Длинные каникулы" с 28 октября по 7 ноября в Москве продлятся вдвое дольше среднего инкубационного периода дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, объясняя решение городских властей продлить нерабочие дни.
Она отметила, что власти специально выбрали тот период, "который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв", но при этом не связан с походами по магазинам и ресторанам или какими-то массовыми мероприятиями.
"При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период дельта-штамма составляет до пяти дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода", — сообщила заместитель мэра.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. А в целом по России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в стране умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии.
Из-за роста заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении новых ограничений. Подробнее о них читайте здесь.
Комментариев: 0