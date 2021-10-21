Ракова объяснила, как "длинные каникулы" в Москве связаны с инкубационным периодом дельта-штамма

"Длинные каникулы" с 28 октября по 7 ноября в Москве продлятся вдвое дольше среднего инкубационного периода дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, объясняя решение городских властей продлить нерабочие дни.

Она отметила, что власти специально выбрали тот период, "который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв", но при этом не связан с походами по магазинам и ресторанам или какими-то массовыми мероприятиями.