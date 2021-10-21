Эксперт оценил возможность отмены запрета на продажу смартфонов Samsung в России
По его мнению, бренду следует аккуратнее вести свою деятельность и соблюдать законодательство страны.
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Компания Samsung сможет договориться и разрешить ситуацию с запретом на реализацию и хранение 61 модели смартфонов на территории России, считает шеф-редактор журнала "Мобильные коммуникации" Леонтий Букштейн.
"Такому серьёзному игроку рынка "красную карточку" показывать, наверное, не совсем приятно и регуляторам. Но до сих пор не было никаких неразрешимых конфликтов с этой компанией как раз. Даже удивительно, что вдруг она попала в число тех, с которыми нужно разбираться. Я думаю, в течение не очень большого времени договорятся", — сказал эксперт телеканалу "360".
Он отметил, что техника Samsung входит в топ-5 самой популярной у россиян, однако несмотря на это, бренду следует аккуратнее вести свою деятельность и соблюдать законодательство страны.
Напомним, Арбитражный суд Москвы запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung в России. Решение связано с иском о системе электронных платежей, которая используется в устройствах.
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