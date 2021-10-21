Эксперт оценил возможность отмены запрета на продажу смартфонов Samsung в России

"Такому серьёзному игроку рынка "красную карточку" показывать, наверное, не совсем приятно и регуляторам. Но до сих пор не было никаких неразрешимых конфликтов с этой компанией как раз. Даже удивительно, что вдруг она попала в число тех, с которыми нужно разбираться. Я думаю, в течение не очень большого времени договорятся", — сказал эксперт телеканалу "360".