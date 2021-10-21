Матч "Химки" — "Урал" состоится, несмотря на введённый локдаун

Матч 13-го тура РПЛ "Химки" — "Урал" состоится, несмотря на введённые в регионе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом Sport24 рассказал бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

"Лига не приостанавливает работу. Наша игра с "Уралом" попадает под даты локдауна, игра пройдёт, но без зрителей", — заявил Терюшков.