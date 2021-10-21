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Матч "Химки" — "Урал" состоится, несмотря на введённый локдаун

При этом встреча на подмосковной арене пройдёт без зрителей.

21 октября, 10:41
<p>Фото ©ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото ©ТАСС / Антон Новодережкин

Матч 13-го тура РПЛ "Химки" — "Урал" состоится, несмотря на введённые в регионе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом Sport24 рассказал бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

"Лига не приостанавливает работу. Наша игра с "Уралом" попадает под даты локдауна, игра пройдёт, но без зрителей", — заявил Терюшков.

В РПЛ рассказали, как будут проходить матчи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

В РПЛ рассказали, как будут проходить матчи в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября вводится ряд ограничений на фоне ситуации с коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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