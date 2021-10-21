Матвиенко считает нецелесообразным вводить общефедеральный локдаун

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сейчас в России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. При этом она призвала россиян не воспринимать объявленные властями нерабочие дни как дополнительный отпуск и по максимуму находиться дома в этот период, чтобы разорвать цепочку заражений.

"Я полагаю, что локдаун не следует принимать — нецелесообразно, это будет огромным ударом для экономики, психологическим ударом для граждан. В этом нет необходимости", — заявила Матвиенко журналистам.