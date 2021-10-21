Матвиенко считает нецелесообразным вводить общефедеральный локдаун
По её оценке, установленные властями нерабочие дни позволят разорвать цепочку заражений и тем самым резко снизить заболеваемость.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сейчас в России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. При этом она призвала россиян не воспринимать объявленные властями нерабочие дни как дополнительный отпуск и по максимуму находиться дома в этот период, чтобы разорвать цепочку заражений.
"Я полагаю, что локдаун не следует принимать — нецелесообразно, это будет огромным ударом для экономики, психологическим ударом для граждан. В этом нет необходимости", — заявила Матвиенко журналистам.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже воспользовался этим правом — в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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