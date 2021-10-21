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Названо число привитых москвичей с устойчивым иммунитетом к ковиду

Максимальную эффективность вакцинация обеспечивает в течение первых пяти-шести месяцев.

21 октября, 11:10
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Менее 3,4 миллиона привившихся жителей Москвы сохраняют устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с ковидом Анастасия Ракова.

"По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых пяти-шести месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не пять миллионов, а менее 3,4 миллиона человек", — объяснила она.

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Ранее заместитель мэра столицы сообщила, что в Москве пять недель подряд заболеваемость растёт на 30%. По словам Раковой, даже за первые три дня этой недели тенденция сохраняется.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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Комментариев: 1

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Любовь Ивантеевасегодня в 11:32

Иммунитет, конечно, сейчас играет основную роль. Я стараюсь его усилить всеми возможными методами. Даже в плане питания: имбирь, витамин С, пробиотики и т.д.

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