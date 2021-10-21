Названо число привитых москвичей с устойчивым иммунитетом к ковиду
Максимальную эффективность вакцинация обеспечивает в течение первых пяти-шести месяцев.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Менее 3,4 миллиона привившихся жителей Москвы сохраняют устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с ковидом Анастасия Ракова.
"По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых пяти-шести месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не пять миллионов, а менее 3,4 миллиона человек", — объяснила она.
Ранее заместитель мэра столицы сообщила, что в Москве пять недель подряд заболеваемость растёт на 30%. По словам Раковой, даже за первые три дня этой недели тенденция сохраняется.
Комментариев: 1
Иммунитет, конечно, сейчас играет основную роль. Я стараюсь его усилить всеми возможными методами. Даже в плане питания: имбирь, витамин С, пробиотики и т.д.