Названо число привитых москвичей с устойчивым иммунитетом к ковиду

Менее 3,4 миллиона привившихся жителей Москвы сохраняют устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с ковидом Анастасия Ракова.

"По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых пяти-шести месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не пять миллионов, а менее 3,4 миллиона человек", — объяснила она.