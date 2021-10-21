НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Президент Bellator допустил возвращение Шлеменко в промоушен

Россиянин выступал под эгидой американской организации с 2010 по 2018 год.

21 октября, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Bellator Скотт Кокер не исключил, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко возобновит свои выступления в промоушене. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Он является бывшим чемпионом промоушена в среднем весе. Всего на счету россиянина 61 победа в ММА и 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

"Сейчас он не на контракте с нами. Но мы планируем над этим работать, в будущем это может произойти", — заявил Кокер.

Легенда снова в деле: Звезда ММА Шлеменко зажёг на турнире Хабиба и теперь может сразиться с Минеевым

Легенда снова в деле: Звезда ММА Шлеменко зажёг на турнире Хабиба и теперь может сразиться с Минеевым

В субботу, 23 октября, Bellator проведёт первый турнир в России. Соревнования пройдут в Москве, на "ВТБ-арене". В главном поединке встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1