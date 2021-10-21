Президент Bellator допустил возвращение Шлеменко в промоушен
Россиянин выступал под эгидой американской организации с 2010 по 2018 год.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Bellator Скотт Кокер не исключил, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко возобновит свои выступления в промоушене. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.
Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Он является бывшим чемпионом промоушена в среднем весе. Всего на счету россиянина 61 победа в ММА и 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
"Сейчас он не на контракте с нами. Но мы планируем над этим работать, в будущем это может произойти", — заявил Кокер.
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В субботу, 23 октября, Bellator проведёт первый турнир в России. Соревнования пройдут в Москве, на "ВТБ-арене". В главном поединке встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
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