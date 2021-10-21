Президент Bellator допустил возвращение Шлеменко в промоушен

Президент Bellator Скотт Кокер не исключил, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко возобновит свои выступления в промоушене. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Он является бывшим чемпионом промоушена в среднем весе. Всего на счету россиянина 61 победа в ММА и 13 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

"Сейчас он не на контракте с нами. Но мы планируем над этим работать, в будущем это может произойти", — заявил Кокер.