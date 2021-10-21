"Амур" проиграл "Адмиралу" в КХЛ после экстренной посадки самолёта
На борту летевшего в Хабаровск лайнера находились 42 пассажира и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Фото © ХК "Амур"
Хабаровский "Амур" дома проиграл владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе "Адмирала" по шайбе забросили чешские защитники Войтех Мозик и Либор Шулак. В составе хозяев автором единственного гола стал их соотечественник Радан Ленц.
Накануне самолёт с хоккеистами и персоналом "Амура" совершил экстренную посадку в Нижнекамске из-за разгерметизации в салоне. На борту летевшего в Хабаровск лайнера находились 42 пассажира и восемь членов экипажа. Никто не пострадал, но команда была вынуждена ещё на несколько часов задержаться в Нижнекамске.
"Адмирал" набрал 15 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур", потерпевший четвёртое поражение подряд, с 16 баллами идёт на девятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" — "Адмирал" — 1:2
Шайбы: Мозик 15' (0:1), Шулак 40' (0:2), Ленц 44' (1:2)
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