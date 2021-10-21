"Амур" проиграл "Адмиралу" в КХЛ после экстренной посадки самолёта

В составе "Адмирала" по шайбе забросили чешские защитники Войтех Мозик и Либор Шулак. В составе хозяев автором единственного гола стал их соотечественник Радан Ленц.

Накануне самолёт с хоккеистами и персоналом "Амура" совершил экстренную посадку в Нижнекамске из-за разгерметизации в салоне. На борту летевшего в Хабаровск лайнера находились 42 пассажира и восемь членов экипажа. Никто не пострадал, но команда была вынуждена ещё на несколько часов задержаться в Нижнекамске.