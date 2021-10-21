КХЛ направила запросы на проведение матчей в Москве и области в период нерабочих дней

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила запросы в Роспотребнадзор на проведение матчей регулярного чемпионата на территории Москвы и области. Об этом Sport24 рассказали в пресс-службе лиги.

"Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ", — рассказал собеседник издания.