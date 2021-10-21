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КХЛ направила запросы на проведение матчей в Москве и области в период нерабочих дней

Ранее в столице и Подмосковье ввели ряд ограничительных мер на фоне ситуации с распространением коронавируса.

21 октября, 13:03
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила запросы в Роспотребнадзор на проведение матчей регулярного чемпионата на территории Москвы и области. Об этом Sport24 рассказали в пресс-службе лиги.

"Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ", — рассказал собеседник издания.

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Матч "Химки" — "Урал" состоится, несмотря на введённый режим нерабочих дней

Ранее Лайф сообщал, что в Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября вводится ряд ограничений на фоне ситуации с коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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