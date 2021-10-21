КХЛ направила запросы на проведение матчей в Москве и области в период нерабочих дней
Ранее в столице и Подмосковье ввели ряд ограничительных мер на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила запросы в Роспотребнадзор на проведение матчей регулярного чемпионата на территории Москвы и области. Об этом Sport24 рассказали в пресс-службе лиги.
"Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области, допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ", — рассказал собеседник издания.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве и Подмосковье с 28 октября по 7 ноября вводится ряд ограничений на фоне ситуации с коронавирусом.
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