В Союзе турагентств не увидели катастрофы для отрасли в новых антиковидных мерах

Президент Союза туристических агентств (СТА) и заместитель директора ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов рассказал Лайфу, как введение новых антиковидных ограничений отразится на работе турагентств. Он не видит катастрофы в объявленных мерах, поскольку агентства имеют возможность консультировать клиентов и продавать путёвки онлайн.

"Люди уже давно почти не ходят по турагентствам. Если есть желание отдохнуть, то всё можно сделать по телефону или онлайн. Пока какой-то сверхъестественной проблемы мы не видим", — объяснил собеседник Лайфа.