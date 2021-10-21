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В Союзе турагентств не увидели катастрофы для отрасли в новых антиковидных мерах

Собеседник Лайфа отметил, что самой глобальной проблемой стало бы закрытие границ.

21 октября, 13:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент Союза туристических агентств (СТА) и заместитель директора ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов рассказал Лайфу, как введение новых антиковидных ограничений отразится на работе турагентств. Он не видит катастрофы в объявленных мерах, поскольку агентства имеют возможность консультировать клиентов и продавать путёвки онлайн.

"Люди уже давно почти не ходят по турагентствам. Если есть желание отдохнуть, то всё можно сделать по телефону или онлайн. Пока какой-то сверхъестественной проблемы мы не видим", — объяснил собеседник Лайфа.

Как уточнил Голов, пока в туристическом бизнесе всё под контролем. Эксперт считает худшим из возможных сценариев для туристической отрасли — тотальное закрытие границ. Тогда повторится эпопея с переносами и возвратами путёвок.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Архипова

Юлия Архипова

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