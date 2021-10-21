Путин продолжит работать во время "антиковидных каникул"
С учётом сложной эпидемиологической обстановки очных мероприятий с участием главы государства не будет.
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Президент России Владимир Путин во время выходных дней, которые продлятся до 7 ноября, продолжит работать и будет проводить совещания по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства [отмечается 4 ноября] приёма и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учётом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", — сказал он РИА "Новости".
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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