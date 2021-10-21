Путин продолжит работать во время "антиковидных каникул"

Президент России Владимир Путин во время выходных дней, которые продлятся до 7 ноября, продолжит работать и будет проводить совещания по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства [отмечается 4 ноября] приёма и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учётом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", — сказал он РИА "Новости".