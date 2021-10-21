В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте
Ранее сегодня мэр Сергей Собянин ввёл в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Из-за роста заболеваемости коронавирусом Управление Роспотребнадзора по Москве усиливает контроль за соблюдением обязательных санитарных требований на городском транспорте, включая такси. Об этом говорится в сообщении службы.
"В адрес юридических лиц, осуществляющих подключение к онлайн-сервисам заказа такси, были направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий", — заявили в управлении.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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