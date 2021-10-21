Саакашвили показал сторонникам "сердечко" сквозь железные решётки тюрьмы

Грузинские журналисты опубликовали первое видео с находящимся в тюрьме бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Снять его удалось во время митинга, который устроили его сторонники перед Руставской тюрьмой № 12.

На кадрах, обнародованных грузинским телеканалом 1TV, видно, как политик просовывает руки сквозь прутья решётки и складывает пальцы в виде сердечка. Он также помахал митингующим, на что те в ответ дружно закричали: "Миха, Миха!" Сама акция была инициирована молодёжным крылом партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили.