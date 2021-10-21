Саакашвили показал сторонникам "сердечко" сквозь железные решётки тюрьмы
Политика удалось снять во время митинга, который проводился возле здания в его поддержку.
Фото © 1tv.ge
Саакашвили показал "сердечко". Видео © 1tv.ge
Грузинские журналисты опубликовали первое видео с находящимся в тюрьме бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Снять его удалось во время митинга, который устроили его сторонники перед Руставской тюрьмой № 12.
На кадрах, обнародованных грузинским телеканалом 1TV, видно, как политик просовывает руки сквозь прутья решётки и складывает пальцы в виде сердечка. Он также помахал митингующим, на что те в ответ дружно закричали: "Миха, Миха!" Сама акция была инициирована молодёжным крылом партии "Единое национальное движение", основанной Саакашвили.
Ранее Лайф писал о том, что врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили. Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
Комментариев: 0