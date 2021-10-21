Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий

Умер экс-участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий. Он также был последним музыкантом оригинального состава ВИА "Синяя птица". Новость о смерти 64-летнего артиста появилась на его странице в Facebook.

Дмитрий Галицкий был бессменным клавишником легендарного ВИА "Синяя птица". Он пришёл в ансамбль в 1978 году. Играл также в группах "Саквояж" и ДДТ, его творчество связано с Евгением Осиным и Валерием Ободзинским. Он написал "Листопад", "Кафе на Моховой" и многие другие. По традиции музыкант каждый год в день своего рождения давал концерт в Калуге.