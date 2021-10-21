НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий

Автор песен "Листопад" и "Кафе на Моховой" ушёл из жизни на 65-м году.

21 октября, 12:36
4454
<p>Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CUTDVYMMXh7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Instagram/dimapesok</a></p>

Фото © Instagram/dimapesok

Умер экс-участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий. Он также был последним музыкантом оригинального состава ВИА "Синяя птица". Новость о смерти 64-летнего артиста появилась на его странице в Facebook.

Дмитрий Галицкий был бессменным клавишником легендарного ВИА "Синяя птица". Он пришёл в ансамбль в 1978 году. Играл также в группах "Саквояж" и ДДТ, его творчество связано с Евгением Осиным и Валерием Ободзинским. Он написал "Листопад", "Кафе на Моховой" и многие другие. По традиции музыкант каждый год в день своего рождения давал концерт в Калуге.

Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе"

Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском "Шерлоке Холмсе"

Лайф ранее писал о смерти телеведущего Дмитрия Казнина.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1