Составлен портрет преступника, похитившего мальчика из школы в Кирове 19 лет назад

В Кирове продолжается расследование по делу об исчезновении мальчика, которого в 2002 году похитил неизвестный. Мужчина забрал восьмилетнего Серёжу Муссинова из школы, и с тех пор ребёнка больше не видели.

Тогда установить местонахождение мальчика и личность злоумышленника не представлялось возможным. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение" и "Убийство малолетнего", но расследование зашло в тупик. Сейчас правоохранители продолжают поиски, используя современные криминалистические методы и экспертизы. Следователям удалось создать субъективный портрет похитителя. СУ СК России по Кировской области опубликовало изображение, как преступник может выглядеть сейчас, спустя 19 лет. Граждан призывают сообщить правоохранителям информацию о лицах, которые визуально похожи на человека с портрета.

Серёжа Муссинов. Фото © СУ СК России по Кировской области

"Обобщённый портрет предполагаемого подозреваемого (на 2002 год): мужчина возрастом 40–45 лет, среднего (либо невысокий — около 165 см) роста, плотного (полного) телосложения, волосы светлые или седые, носил очки (затемнённые) с толстой оправой. Мог работать или проживать в 2002 году в районе Вересники г. Кирова, а также в районе улиц Сурикова и Комсомольской", — уточняется в сообщении управления.