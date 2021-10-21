Профессиональный травник раскрыл лучшие средства от постковидного синдрома

Пустырник, укроп, ромашка, мята, иван-чай и некоторые другие травы помогут справиться с такими проявлениями постковидного синдрома, как слабость, апатия, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли. Об этом "Вечерней Москве" рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский. В частности, чайная ложка ромашки, пустырника или укропа на стакан кипятка помогу наладить сон.

"Если же человек испытывает стрессовые состояния, то пустырник не особо подходит. В этом случае лучше применять перечную мяту. Она поможет сохранить сознание и при этом успокоиться. Эта трава подходит для каждодневного использования", — рассказывает эксперт.

Справиться с депрессивными состояниями может помочь чай с мелиссой лимонной или зелёный иван-чай. А вот сильную слабость после выздоровления способны снять "бодрящие" средства.

"Тонизирующим средством могут стать "цветы" сосны. Чаще всего из них делается настойка либо смешивают пыльцу с мёдом. Это средство хорошо использовать осенью. Оно быстро даёт энергию", — рекомендует травник.

Ранее в России предложили ускоренную методику восстановления лёгких после ковида. Её разработал и внедрил академик РАН. Насыщение тканей организма кислородом повышается буквально за несколько минут.