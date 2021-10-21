Россиянам объяснили, как отстоять свою зарплату за нерабочие дни

"Ковидные каникулы" возвращаются, а вместе с тем снова встаёт вопрос, как отстоять свои права перед работодателем, который хочет нарушить порядок оплаты в угоду своим интересам. О том, как именно работодатели должны будут оплатить нерабочие дни, включая 4 ноября, рассказал "Вечерней Москве" юрист Илья Глушко.

"Работодатели будут искать возможности нарушить ваши права в угоду своим. Это обычная практика. Поэтому рекомендую в обязательном порядке знать, как себя вести с работодателем и как защититься. Привлекать к сверхурочной работе сотрудников можно только с их письменного согласия. Оплата сверхурочной работы производится по правилам статьи 152 ТК РФ: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, следующие два часа — в двойном" — предупредил юрист.

Юрист напоминает, что заставить сотрудника трудиться в нерабочие дни нельзя. Также Глушко уточнил, что за нерабочие дни с 1 по 3 ноября и 5 ноября сотрудники всё равно получат зарплату в обычном размере. А вот тем, кому придётся выйти на работу 4 ноября, в праздник Дня народного единства, должны будут заплатить в двукратном размере. Нерабочие дни не считаются выходными, поэтому оплачивать их в повышенном размере не требуется, заключил специалист.