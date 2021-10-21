Японцы призвали создать для российского ВМФ "кровавый морской путь"

Читатели японского издания Asahi Shimbun бурно отреагировали на новость о проходе российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Своё мнение они выразили в комментариях к публикации издания.

"Пролив нужно превращать в "кровавый морской путь". Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно", — предложил пользователь под ником hag.

"Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару [японское название Сунгарского пролива] батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы ещё раз — сразу стрелять", — считает ещё один комментатор под ником ffn.

Однако далеко не все пользователи были настроены столь негативно. Например, комментатор, называющий себя jo, отметил, что, "если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент". Ему вторит пользователь Nasaoperwrx с мнением, что "если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром".