Убивший медведицу боксёр может оказаться злодеем, причина тому — улики на месте схватки

В Уватском районе Тюменской области, где медведица напала на трёх рыбаков, в результате чего один из них умер, а другой получил тяжёлые ранения, обнаружены гильзы разных калибров: 20-го, 16-го и 12-го. Это говорит о том, что на самом деле всё могло произойти не так, как рассказывает выживший рыбак.

Найденные улики указывают на то, что было три ружья. Хотя изъяли лишь одно — 20-го калибра, сообщает телеграм-канал SHOT. Нападение произошло на территории заказника, причём неподалёку находилась берлога медведицы. По мнению сотрудников местного охотнадзора, рыбаки на самом деле занимались браконьерством, они ранили медведицу, после чего она, защищаясь, напала на них.