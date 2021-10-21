Убивший медведицу боксёр может оказаться злодеем, причина тому — улики на месте схватки
Новые факты говорят о том, что хищница всего лишь пыталась защититься от напавших на неё людей.
Боксёр Илья Медведев. Фото © Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области (ЦСП72)
В Уватском районе Тюменской области, где медведица напала на трёх рыбаков, в результате чего один из них умер, а другой получил тяжёлые ранения, обнаружены гильзы разных калибров: 20-го, 16-го и 12-го. Это говорит о том, что на самом деле всё могло произойти не так, как рассказывает выживший рыбак.
Найденные улики указывают на то, что было три ружья. Хотя изъяли лишь одно — 20-го калибра, сообщает телеграм-канал SHOT. Нападение произошло на территории заказника, причём неподалёку находилась берлога медведицы. По мнению сотрудников местного охотнадзора, рыбаки на самом деле занимались браконьерством, они ранили медведицу, после чего она, защищаясь, напала на них.
Медведев против медведя: Опубликованы фото с места смертельной схватки тюменского боксёра с диким зверем
Напомним, ранее в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трёх рыбаков. Одним из них оказался 23-летний боксёр, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи. От полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте. Сам Илья Медведев получил серьёзные рваные раны головы и конечностей.
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