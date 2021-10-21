НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отца Юлии Началовой госпитализировали с ковидом

У мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель, при этом уровень сатурации опустился до 94%.

21 октября, 11:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/taisianachalova/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7734f3dd-ce38-480c-b0b6-c43f3820e043" target="_blank" rel="noopener noreferrer">taisianachalova</a></p>

Фото © Instagram / taisianachalova

Отца певицы Юлии Началовой, композитора и аранжировщика Виктора Началова госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

У 64-летнего мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель, при этом уровень сатурации опустился до 94%. По мнению медиков московской больницы, пациент находится в среднетяжёлом состоянии.

Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. В прошлом году вышла в свет последняя песня артистки — "Останься", которую она записала ещё при жизни.

Состояние госпитализированного с ковидом Гаркалина постепенно улучшается

Состояние госпитализированного с ковидом Гаркалина постепенно улучшается

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1