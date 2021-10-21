Отца Юлии Началовой госпитализировали с ковидом
У мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель, при этом уровень сатурации опустился до 94%.
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Отца певицы Юлии Началовой, композитора и аранжировщика Виктора Началова госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
У 64-летнего мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель, при этом уровень сатурации опустился до 94%. По мнению медиков московской больницы, пациент находится в среднетяжёлом состоянии.
Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. В прошлом году вышла в свет последняя песня артистки — "Останься", которую она записала ещё при жизни.
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