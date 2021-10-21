Отца Юлии Началовой госпитализировали с ковидом

Отца певицы Юлии Началовой, композитора и аранжировщика Виктора Началова госпитализировали с признаками коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

У 64-летнего мужчины поднялась температура, появились слабость и кашель, при этом уровень сатурации опустился до 94%. По мнению медиков московской больницы, пациент находится в среднетяжёлом состоянии.