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RT DE обратился в суд с просьбой о запрете блокировки и страйков со стороны YouTube

Ранее платформа удалила без права восстановления сразу два немецких канала RT.

21 октября, 11:18

Фото © ТАСС / Роман Пименов

RT DE обратился в суд с ходатайством о временном запрете против блокировки и страйков со стороны платформы видеохостинга YouTube. Об этом рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

"Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE. Временный судебный запрет — это такая быстрая мера для защиты", — объяснила Токтосунова в "Телеграме".

Она отметила, что по закону, если у истца есть соответствующие основания, решение может быть вынесено за пару дней или даже пару часов. Ответчик, конечно, может оспорить это решение. Токтосунова добавила, что к моменту, когда было подано ходатайство, в суде уже было возражение на него от Google. Ознакомиться с данным документом и представить свои аргументы RT DE должен до 26 октября.

YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT

YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT

Напомним, ранее YouTube удалил без права восстановления два немецких канала Russia Today. RT Deutsch занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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