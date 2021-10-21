RT DE обратился в суд с просьбой о запрете блокировки и страйков со стороны YouTube

RT DE обратился в суд с ходатайством о временном запрете против блокировки и страйков со стороны платформы видеохостинга YouTube. Об этом рассказала руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

"Мы направили досудебное письмо в Google. Тишина. Тогда наши юристы подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении RT DE. Временный судебный запрет — это такая быстрая мера для защиты", — объяснила Токтосунова в "Телеграме" .

Она отметила, что по закону, если у истца есть соответствующие основания, решение может быть вынесено за пару дней или даже пару часов. Ответчик, конечно, может оспорить это решение. Токтосунова добавила, что к моменту, когда было подано ходатайство, в суде уже было возражение на него от Google. Ознакомиться с данным документом и представить свои аргументы RT DE должен до 26 октября.