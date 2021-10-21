Эпидемиолог призвал первыми прививать от ковида детей с хроническими болезнями
А чтобы они не становились источником инфекции, вакцинироваться нужно взрослым.
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Когда речь заходит о вакцинации детей, в первую очередь нужно прививать ребят с хроническими заболеваниями. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Для того чтобы защитить детей, чтобы они не были источником инфекции, надо, чтобы взрослые вакцинировались. Я считаю, что в первую очередь должны прививаться дети, имеющие отягощённый коморбидный фон, хронические заболевания", — сказал он в эфире телеканала "Доктор".
Эпидемиолог пояснил, что чаще всего болеют малыши до года, и заражаются они в основном в семье. Он напомнил, что вспышка заболеваемости недавно была и среди подростков, которые также подхватывают инфекцию от родителей, поэтому риск заразиться растёт в геометрической прогрессии.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших коронавирусом. Там отметили, что число болеющих несовершеннолетних сокращается во время каникул.
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