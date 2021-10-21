Кафе и рестораны в Москве смогут возобновить работу 8 ноября без QR-кодов

Московские кафе, рестораны и другие заведения общепита смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без использования QR-кодов, однако обязательным остаётся соблюдение всех санитарно-эпидемических мер. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса", — цитирует его ТАСС.