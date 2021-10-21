Кафе и рестораны в Москве смогут возобновить работу 8 ноября без QR-кодов
Алексей Немерюк отметил, что введение или отмена любых ограничительных мер зависят от развития ситуации с распространением ковида.
Фото © ТАСС/Антон Новодережкин
Московские кафе, рестораны и другие заведения общепита смогут вернуться к обычному режиму работы с 8 ноября без использования QR-кодов, однако обязательным остаётся соблюдение всех санитарно-эпидемических мер. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса", — цитирует его ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже воспользовался этим правом — в столице нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. На этот период закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости, закрываются предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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