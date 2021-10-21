Как уйти на удалёнку, даже если работодатель запрещает Оказывается, необязательно работнику уговаривать своего работодателя перевести его на удалённый режим работы и ждать соответствующего приказа. Можно и самому самоизолироваться. 20 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Смертность от коронавируса бьёт печальные рекорды, власти настойчиво призывают всех, кто находится в группе риска (пожилых, "хроников", людей с лишним весом), соблюдать удалённый режим работы и зря не рисковать. Но что делать, если работодатель не желает переводить своих сотрудников на работу из дома, не обеспечивает масками, антисептиками и не проводит различные профилактические мероприятия?

Ответ дал Седьмой кассационной суд общей юрисдикции. История началось с того, что челябинец Дмитрий несколько лет назад устроился на работу менеджером по продажам в местную фирму. И, когда в прошлом году накатила первая волна китайской напасти, он подал в кадровой отдел заявление о переводе его на удалённый режим работы. В заявлении мужчина указал, что находится в группе риска по коронавирусу, однако работодатель не соблюдает распоряжения местных властей и, в частности, не обеспечивает возможность обработки рук кожными антисептиками, контроль температуры тела работников при входе в организацию и качественную уборку. В том числе в компании нет в наличии пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания, как это предписано распоряжением местного правительства.

Однако кадровики и директор только посмеялись. Тогда он заявил, что и без их согласия будет самоизолироваться и работать удалённо, потому что внимательно относится к своему здоровью. Когда он отправился к дверям, директор отобрал у него корпоративную сим-карту и потребовал явиться на следующий день лично на очное собрание. На нём он вручил работнику уведомление об отсутствии на рабочем месте и предложил написать заявление "по собственному". Тогда Дмитрий ещё раз написал заявление о переводе его на удалённую работу и ушёл домой, где выяснил, что директор изменил его пароли от корпоративных почтовых ящиков. Через несколько дней его уволили по статье за прогулы. Дмитрий подал в суд.

На суд директор принёс различные документы, которые доказывали, что все предписанные правительством меры он якобы соблюдает, и даже пообещал привести свидетелей, которые подтвердят, что никакого риска заразиться на рабочем месте у Дмитрия не было. Однако судьи ему не поверили, отказали в ходатайстве в вызове свидетелей, отменили приказ об увольнении и восстановили Дмитрия на работе. По их мнению, сотрудник вправе отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. Кроме того, работодатель полностью выплатил ему компенсацию за вынужденные прогулы, а также моральный ущерб.

— Это прецедентное дело, статья 379 Трудового кодекса, на которой Дмитрий построил свою защиту, до сих пор почти не использовалась в судах, — отметил руководитель направления "Трудовое право" компании "Николаев, Рубин и партнёры" Василий Куницын. — И теперь, согласно решению суда, даже необязательно находиться в группе риска, чтобы работать из дома. Если ваш работодатель спустя рукава относится к профилактическим мерам, то вы имеете право на удалёнку. Достаточно просто написать заявление об этом.

Однако, если вы чувствуете, что ваша компания может не оценить заботу о своём здоровье и не одобрит такой режим, нужно соблюдать ряд простых правил, говорят юристы.

— Дмитрий выиграл, потому что всё правильно сделал с самого начала: зафиксировал антиковидные нарушения в компании, официально подал заявление, сделал его копию, на первые претензии работодателя грамотно ответил, и тоже в письменной форме, — говорит юрист по трудовому праву Татьяна Никуленко. — Теперь он получил в качестве компенсации свою почти годовую зарплату и восстановлен на работе. Понятно, что многие работодатели почему-то всегда хотят видеть работника на рабочем месте, хотя он вполне может работать из дома. Если у вас сложилась такая ситуация, ваши шансы на выигрыш очень высоки, но помните: надо фиксировать документально каждый ваш шаг.

Авторы Александра Баязитова