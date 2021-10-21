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В Европе не стали комментировать сроки возможной регистрации "Спутника V"

Ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года.

21 октября, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) не стали комментировать сообщения СМИ о сроках возможной регистрации российской антиковидной вакцины "Спутник V". Об этом заявил глава департамента EMA по клиническим исследованиям и производству Фергус Свини.

"Последовательная экспертиза вакцины "Спутник V" продолжается. На данный момент мы не можем дать комментарии относительно возможных сроков регистрации", — цитирует Свини ТАСС.

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Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшие пару месяцев может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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