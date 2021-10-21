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Степаненко обратилась с неожиданным пожеланием к молодой жене Петросяна

С юмористом они развелись в 2018 году, а разлучница успела родить ему сына.

21 октября, 12:14
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/B_r6U9vAQgr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/esheneve4er</a></p>

Фото © Instagram/esheneve4er

Заслуженная артистка России Елена Степаненко с улыбкой высказалась о новой пассии своего бывшего мужа юмориста Евгения Петросяна. Она призналась, что развод пошёл ей только на пользу.

"Ей — здоровья, счастья и радостных дней. Развод пошёл мне на пользу! У меня всё хорошо", — сказала Степаненко kp.ru.

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Напомним, Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. Они развелись в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов занял около двух лет. После развода артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился сын Ваган, названный в честь отца Петросяна.

Квартиры, картины и книги про сексуальность: Как юмористы Петросян и Степаненко разделили имущество

Квартиры, картины и книги про сексуальность: Как юмористы Петросян и Степаненко разделили имущество

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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