Степаненко обратилась с неожиданным пожеланием к молодой жене Петросяна

Заслуженная артистка России Елена Степаненко с улыбкой высказалась о новой пассии своего бывшего мужа юмориста Евгения Петросяна. Она призналась, что развод пошёл ей только на пользу.

"Ей — здоровья, счастья и радостных дней. Развод пошёл мне на пользу! У меня всё хорошо", — сказала Степаненко kp.ru .

Напомним, Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. Они развелись в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов занял около двух лет. После развода артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года у пары родился сын Ваган, названный в честь отца Петросяна.