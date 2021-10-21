Парки и детские площадки в Москве на "длинных каникулах" будут открыты

Власти Москвы не планируют закрывать парки и детские площадки на период "длинных каникул" с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк. Однако граждан просят соблюдать сознательность, не допускать скопления людей, чтобы не подхватить вирус даже на свежем воздухе.

"Уличные рекреации, такие как спортивные и детские игровые площадки, парки и скверы, будут открыты для посещения на "длинных каникулах". Но мы настоятельно просим жителей соблюдать меры предосторожности, избегать скопления людей. Особенно важно это сегодня для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также важно контролировать соблюдение эпидмер для детей, в том числе на игровых площадках и других местах, где есть риск распространения заболевания", — приводит слова Немерюка ТАСС.