Россиянка оплакала и похоронила родного брата, но "покойник" вернулся домой

В Волгограде мужчину объявили умершим и похоронили, пока он уезжал на заработки в другой город. Необычную историю сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

В июне женщина заявила в полицию о пропаже брата. Полицейские нашли тело неизвестного и позвали сестру на опознание. 30 июня та признала в мужчине родственника, оплакала и похоронила. А в июле "покойник" вернулся домой и шокировал сестру. Своё отсутствие объяснил тем, что находился на заработках в Ростове-на-Дону. В итоге им пришлось через суд доказывать, что мужчина жив.

31 июля его сестра обратилась в следственный отдел с заявлением о том, что она ошибочно признала в трупе своего брата. Правоохранители установили личность покойника. Им оказался приезжий из Краснодарского края. По результатам расследования суд согласился признать "заживо похороненного" мужчину живым.