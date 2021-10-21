Россиянка оплакала и похоронила родного брата, но "покойник" вернулся домой
В итоге шокированная родственница признала ошибку, а мужчине пришлось через суд доказывать, что он жив.
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В Волгограде мужчину объявили умершим и похоронили, пока он уезжал на заработки в другой город. Необычную историю сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.
В июне женщина заявила в полицию о пропаже брата. Полицейские нашли тело неизвестного и позвали сестру на опознание. 30 июня та признала в мужчине родственника, оплакала и похоронила. А в июле "покойник" вернулся домой и шокировал сестру. Своё отсутствие объяснил тем, что находился на заработках в Ростове-на-Дону. В итоге им пришлось через суд доказывать, что мужчина жив.
31 июля его сестра обратилась в следственный отдел с заявлением о том, что она ошибочно признала в трупе своего брата. Правоохранители установили личность покойника. Им оказался приезжий из Краснодарского края. По результатам расследования суд согласился признать "заживо похороненного" мужчину живым.
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