Восемь человек получили ожоги глаз в поликлинике в Нижнем Тагиле

Восемь человек получили ожоги глаз из-за включённых кварцевых ламп в поликлинике в Нижнем Тагиле. Жена одного из потерпевших рассказала подробности случившегося в паблике "Инцидент Нижний Тагил".

По её словам, произошло всё 19 октября, пока люди стояли в очереди на приём к врачу. В тот же день её супруг почувствовал резкое жжение в глазах, боль, потекли слёзы. Он обратился в травматологическое отделение, там и выяснил у медиков, что с такими же жалобами уже обратилось семь человек.

"В процессе разговора выяснилось, что в коридоре поликлиники в тот день почему-то не были отключены кварцевые лампы! И все, кто там был, просто сожгли себе глаза!" — возмутилась женщина.

По её словам, теперь муж не может нормально видеть, садиться за руль — и ему придётся оформлять больничный. Отмечается, что в клинике знают о произошедшем, однако ни о какой компенсации речи пока не идёт.