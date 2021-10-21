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Восемь человек получили ожоги глаз в поликлинике в Нижнем Тагиле

Один из пострадавших теперь не может нормально видеть и садиться за руль, однако о компенсации со стороны больницы пока никто не зарекался.

21 октября, 12:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Восемь человек получили ожоги глаз из-за включённых кварцевых ламп в поликлинике в Нижнем Тагиле. Жена одного из потерпевших рассказала подробности случившегося в паблике "Инцидент Нижний Тагил".

По её словам, произошло всё 19 октября, пока люди стояли в очереди на приём к врачу. В тот же день её супруг почувствовал резкое жжение в глазах, боль, потекли слёзы. Он обратился в травматологическое отделение, там и выяснил у медиков, что с такими же жалобами уже обратилось семь человек.

"В процессе разговора выяснилось, что в коридоре поликлиники в тот день почему-то не были отключены кварцевые лампы! И все, кто там был, просто сожгли себе глаза!" возмутилась женщина.

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По её словам, теперь муж не может нормально видеть, садиться за руль — и ему придётся оформлять больничный. Отмечается, что в клинике знают о произошедшем, однако ни о какой компенсации речи пока не идёт.

Ранее Лайф писал о случае в Москве, где уволился директор школы из-за того, что дети получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы. Администрация учебного заведения не обеспечила безопасные условия, в результате чего нескольким ученикам понадобилась медпомощь.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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