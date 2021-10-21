В Москве установили первую камеру, фиксирующую проезд между полос

В Москве установили новую камеру, которая будет фиксировать нарушителей ПДД, двигающихся между полос. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Начинаем фиксировать проезд между полос — вы просили нас об этом много раз. Камера распознаёт и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже работает на юго-востоке столицы, но скоро мы установим их в других проблемных местах", — говорится в сообщении.

В Дептрансе пояснили, что из-за движения между полос у водителя не остаётся безопасного бокового интервала, поэтому в случае опасной ситуации он не может совершить манёвр для избежания ДТП. При этом уточняется, что заезд колесом на размету считаться нарушением не будет. Новая камера делает несколько снимков, по которым можно точно определить траекторию движения автомобиля и, соответственно, был ли проезд между полос. За нарушение данного пункта ПДД водитель будет оштрафован на 1500 рублей.