Прокуратура уточнила число погибших от отравления поддельной водкой на Урале

До 24 человек выросло число погибших от отравления метанолом в Свердловской области. Видео © LIFE

От отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибло 24 человека. Число жертв суррогатного алкоголя уточнила помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова.

"На сегодняшний день 24 человека", — сказала она на соответствующий вопрос.

В ходе сегодняшнего заседания судом была избрана мера пресечения для двух фигурантов уголовного дела, возбуждённого по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Предпринимателей из Екатеринбурга Надира Мамедова и Армена Аветисяна арестовали до 15 декабря.