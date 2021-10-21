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Прокуратура уточнила число погибших от отравления поддельной водкой на Урале

Также судом сегодня избрана мера пресечения для двух фигурантов уголовного дела.

21 октября, 13:42

Кадр из видео © LIFE

До 24 человек выросло число погибших от отравления метанолом в Свердловской области. Видео © LIFE

От отравления метиловым спиртом в Свердловской области погибло 24 человека. Число жертв суррогатного алкоголя уточнила помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова.

"На сегодняшний день 24 человека", — сказала она на соответствующий вопрос.

В ходе сегодняшнего заседания судом была избрана мера пресечения для двух фигурантов уголовного дела, возбуждённого по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Предпринимателей из Екатеринбурга Надира Мамедова и Армена Аветисяна арестовали до 15 декабря.

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Напомним, о том, что жители Екатеринбурга отравились метанолом, стало известно 16 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После случившегося прокуратура потребовала от полиции провести проверку рынков города.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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