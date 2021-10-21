Вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев назвал подлостью и мракобесием призывы противников прививок свернуть массовую вакцинацию в нашей стране. Своим мнением эксперт поделился в беседе с Лайфом. По словам Звягинцева, антиваксерская кампания напоминает ему политику фашизма, когда доступ к прививкам был только у "высшей расы".

"Поскольку я достаточно давно занимаюсь вопросами, связанными с Нюрнбергским процессом, мне это напоминает далёкое прошлое, когда Гитлер, проводя свою нацистскую политику, говорил, что "никаких прививок для русских, никакого мыла, чтоб не смывали они грязь, но пусть у них будет сколько угодно водки и табака". Мы и так не можем похвастаться темпами рождаемости, а если мы ещё впадём в эти мракобесные бредни, которые нам предлагают антипрививочники, начнётся полнейший мор", — рассуждает собеседник Лайфа.

Звягинцев добавил, что его немало удивляет, когда в таких провокациях участвуют известные личности. Кто распространяет тезисы антипрививочников во время пандемии, должен понимать, что он гонит людей на смерть, и нести за это ответственность, считает эксперт.