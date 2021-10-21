"Начнётся полнейший мор": Заслуженный юрист напомнил противникам прививок об антиваксерской политике фашистов
По словам собеседника Лайфа, в фашистской Германии и на оккупированных землях доступ к прививкам был только у "высшей расы", а русским полагался лишь неограниченный запас водки и табака.
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Вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев назвал подлостью и мракобесием призывы противников прививок свернуть массовую вакцинацию в нашей стране. Своим мнением эксперт поделился в беседе с Лайфом. По словам Звягинцева, антиваксерская кампания напоминает ему политику фашизма, когда доступ к прививкам был только у "высшей расы".
"Поскольку я достаточно давно занимаюсь вопросами, связанными с Нюрнбергским процессом, мне это напоминает далёкое прошлое, когда Гитлер, проводя свою нацистскую политику, говорил, что "никаких прививок для русских, никакого мыла, чтоб не смывали они грязь, но пусть у них будет сколько угодно водки и табака". Мы и так не можем похвастаться темпами рождаемости, а если мы ещё впадём в эти мракобесные бредни, которые нам предлагают антипрививочники, начнётся полнейший мор", — рассуждает собеседник Лайфа.
Звягинцев добавил, что его немало удивляет, когда в таких провокациях участвуют известные личности. Кто распространяет тезисы антипрививочников во время пандемии, должен понимать, что он гонит людей на смерть, и нести за это ответственность, считает эксперт.
"Так поступать это действительно подло, потому что я, например, больше верю нашим учёным и нашим вакцинам. У одного моего близкого друга отец работает в Сан-Марино, известный офтальмолог, провёл в Италии более тысячи операций. Приехал и рассказывал, что Сан-Марино вся абсолютно вакцинировалась "Спутником". И там практически нет никакой пандемии сейчас", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. А в целом по России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в стране умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии.
Из-за роста заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении новых ограничений. Подробнее о них читайте здесь.
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