В сборной России назвали безобразием отсутствие ТВ-трансляций с ЧМ по гимнастике
Ранее первую победу в актив нашей команды принесла Ангелина Мельникова, которая стала лучшей в личном многоборье.
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Отсутствие трансляций чемпионата мира по гимнастике на российском телевидении является безобразием и "особой темой". Об этом ТАСС заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
"У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, в общем-то, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, считают почему-то, что не нужно показывать. Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие", — отметила Родионенко.
Ранее Лайф сообщал, что Ангелина Мельникова принесла России первое золото на турнире, одержав победу в личном многоборье у женщин. Она оставила позади себя двух представительниц США. Ещё одна наша спортсменка — Владислава Уразова — остановилась в шаге от заветного пьедестала. При этом турнир в России не показывает ни один из каналов.
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