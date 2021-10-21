В сборной России назвали безобразием отсутствие ТВ-трансляций с ЧМ по гимнастике

Отсутствие трансляций чемпионата мира по гимнастике на российском телевидении является безобразием и "особой темой". Об этом ТАСС заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, в общем-то, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, считают почему-то, что не нужно показывать. Это особая тема, и я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие", — отметила Родионенко.