Появилось видео демарша делегатов четырёх стран во время речи Матвиенко
По словам спикера Совфеда, она не заметила, что кто-то выходил на её выступлении.
Фото © t.me / RT
Появилось видео демарша делегатов четырёх стран во время речи Матвиенко. Видео © t.me / RT
Появились кадры с конференции европейских председателей парламентов в Афинах, на которых видно, как представители делегаций Польши и стран Балтии покидают зал в самом начале выступления спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Делегаты пока не прокомментировали инцидент, сообщает телеграм-канал RT. Матвиенко призналась журналистам, что не заметила, как кто-то уходил, когда она вышла на сцену.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель случайно перепутал графики и едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии. К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.
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