Появилось видео демарша делегатов четырёх стран во время речи Матвиенко. Видео © t.me / RT

Появились кадры с конференции европейских председателей парламентов в Афинах, на которых видно, как представители делегаций Польши и стран Балтии покидают зал в самом начале выступления спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Делегаты пока не прокомментировали инцидент, сообщает телеграм-канал RT. Матвиенко призналась журналистам, что не заметила, как кто-то уходил, когда она вышла на сцену.