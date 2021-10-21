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Появилось видео демарша делегатов четырёх стран во время речи Матвиенко

По словам спикера Совфеда, она не заметила, что кто-то выходил на её выступлении.

21 октября, 14:09

Фото © t.me / RT

Появилось видео демарша делегатов четырёх стран во время речи Матвиенко. Видео © t.me / RT

Появились кадры с конференции европейских председателей парламентов в Афинах, на которых видно, как представители делегаций Польши и стран Балтии покидают зал в самом начале выступления спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Делегаты пока не прокомментировали инцидент, сообщает телеграм-канал RT. Матвиенко призналась журналистам, что не заметила, как кто-то уходил, когда она вышла на сцену.

Делегации четырёх стран устроили демарш во время речи Матвиенко в Афинах

Делегации четырёх стран устроили демарш во время речи Матвиенко в Афинах

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель случайно перепутал графики и едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии. К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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