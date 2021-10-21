В Коми 10-летняя дочь школьного психолога покончила с собой

Вечером 20 октября в Республике Коми покончила с собой пятиклассница. Она была дочерью школьного психолога и ранее жаловалась подругам на сложные отношения с матерью. По данным источника Лайфа, девочка оставила записку.

Как рассказал наш собеседник, девочка хорошо училась, у неё были доброжелательные отношения с учителями и сверстниками, при этом мать ругала школьницу и требовала лучших отметок. По крайней мере на это сама пятиклассница жаловалась подругам. Также с сентября девочка начала говорить о суициде, однако друзья её не восприняли всерьёз. При этом в телефоне погибшей следователи не обнаружили никаких подозрительных групп и пабликов.