В Коми 10-летняя дочь школьного психолога покончила с собой
С сентября девочка начала говорить о суициде, однако подруги её не восприняли всерьёз.
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Вечером 20 октября в Республике Коми покончила с собой пятиклассница. Она была дочерью школьного психолога и ранее жаловалась подругам на сложные отношения с матерью. По данным источника Лайфа, девочка оставила записку.
Как рассказал наш собеседник, девочка хорошо училась, у неё были доброжелательные отношения с учителями и сверстниками, при этом мать ругала школьницу и требовала лучших отметок. По крайней мере на это сама пятиклассница жаловалась подругам. Также с сентября девочка начала говорить о суициде, однако друзья её не восприняли всерьёз. При этом в телефоне погибшей следователи не обнаружили никаких подозрительных групп и пабликов.
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Мать пятиклассницы сейчас находится в шоковом состоянии и не может что-либо объяснить следователям. Отец, в свою очередь, не нашёл причин, по которым его дочь могла совершить страшный поступок.
По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
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