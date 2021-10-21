НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Коми 10-летняя дочь школьного психолога покончила с собой

С сентября девочка начала говорить о суициде, однако подруги её не восприняли всерьёз.

21 октября, 13:53

Фото © Pixabay

Вечером 20 октября в Республике Коми покончила с собой пятиклассница. Она была дочерью школьного психолога и ранее жаловалась подругам на сложные отношения с матерью. По данным источника Лайфа, девочка оставила записку.

Как рассказал наш собеседник, девочка хорошо училась, у неё были доброжелательные отношения с учителями и сверстниками, при этом мать ругала школьницу и требовала лучших отметок. По крайней мере на это сама пятиклассница жаловалась подругам. Также с сентября девочка начала говорить о суициде, однако друзья её не восприняли всерьёз. При этом в телефоне погибшей следователи не обнаружили никаких подозрительных групп и пабликов.

"Меня душили и закрывали в комнате с пятнами крови на стенах": Пэрис Хилтон рассказала о жутком насилии в центрах по "лечению" подростков в США

"Меня душили и закрывали в комнате с пятнами крови на стенах": Пэрис Хилтон рассказала о жутком насилии в центрах по "лечению" подростков в США

Мать пятиклассницы сейчас находится в шоковом состоянии и не может что-либо объяснить следователям. Отец, в свою очередь, не нашёл причин, по которым его дочь могла совершить страшный поступок.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1