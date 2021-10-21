УЕФА назвал лучшего футболиста третьего тура Лиги чемпионов

Защитника амстердамского "Аякса" Дэвли Блинда признали лучшим футболистом третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

"Аякс" во вторник разгромил на своём поле дортмундскую "Боруссию" со счётом 4:0. Блинд стал автором одного из голов, а также сделал результативную передачу.

В борьбе за награду Блинд опередил вратаря "Ливерпуля" Алиссона Беккера, хавбека австрийского "Зальцбурга" Ноа Акафора и защитника лиссабонского "Спортинга" Себастьяна Коатеса.