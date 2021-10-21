НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Для "выбывших" игроков: Ритуальщики выпустили партию гробов из "Игры в кальмара"

Пока их нельзя купить, они созданы для привлечения внимания к выставке погребальной культуры.

21 октября, 14:15

Фото © Twitter / Valencia Plaza

Фото © La Tercera

Фото © La Tercera

Один из крупнейших испанских производителей на ритуальном рынке начал выпускать гробы, похожие на те, что использовали в сериале "Игра в кальмара" (продолговатый чёрный ящик, перевязанный подарочной лентой). Эту находчивую идею представили на ежегодной выставке погребальной культуры Feria Valencia, сообщает газета La Tercera.

Глава компании, выпускающей продукцию, сообщил журналистам, что пока что не планирует запускать товар в продажу. По его словам, это просто реклама. Создать реплику попросили сотрудники, собирающие гробы. Они остались в восторге от южнокорейского сериала. Также компания представила на выставке копию саркофага Тутанхамона.

Лайф рассказывал ранее, как блогер из Екатеринбурга организовал "Игру в кальмара" среди подростков на деньги. "Надзиратели" в красных комбинезонах "убивали" проигравших из пейнтбольного ружья и водяного пистолета.

"Это не "Игра престолов": BadComedian не разделяет ажиотажа вокруг сериала "Игра в кальмара"

"Это не "Игра престолов": BadComedian не разделяет ажиотажа вокруг сериала "Игра в кальмара"

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1