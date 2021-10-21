Фото © La Tercera

Один из крупнейших испанских производителей на ритуальном рынке начал выпускать гробы, похожие на те, что использовали в сериале "Игра в кальмара" (продолговатый чёрный ящик, перевязанный подарочной лентой). Эту находчивую идею представили на ежегодной выставке погребальной культуры Feria Valencia, сообщает газета La Tercera.

Глава компании, выпускающей продукцию, сообщил журналистам, что пока что не планирует запускать товар в продажу. По его словам, это просто реклама. Создать реплику попросили сотрудники, собирающие гробы. Они остались в восторге от южнокорейского сериала. Также компания представила на выставке копию саркофага Тутанхамона.

Fotogalería | Primera jornada de Funermostra 2021 en Feria Valencia



Fotos: Eduardo Manzana



➡️ https://t.co/lMc6pU5uml pic.twitter.com/UVu5tCBoMh — Valencia Plaza (@valenciaplaza) October 20, 2021