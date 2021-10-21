Сдал сам себя: Игрока французского клуба арестовали из-за связей с несовершеннолетними проститутками
В связи с этим он не смог помочь своей команде в последнем матче чемпионата страны, в котором она уступила клубу "Аяччо".
Фото © Tim Clayton / Corbis via Getty Images
Игрока французского клуба "Ним" и сборной Сенегала Сиди Сарра арестовали из-за подозрения в сексуальной связи с несовершеннолетними проститутками. Подробности этой истории сообщает издание Midi Libre.
Игрок был взят под стражу ещё 18 октября. Что любопытно, он сам обратился в полицию из-за кражи своего Audi Q3. Он рассказал, что сделали это две девушки, однако правоохранители вскоре установили, что это были проститутки, которым нет 18 лет.
По информации издания, вместе с ними была ещё одна девушка, которая уже является совершеннолетней. В суде она рассказала, что передала ключи от автомобиля одной из своих подруг. После угона машины они решили её продать, однако потенциальные покупатели украли у них Audi. В итоге девушки также были вынуждены обратиться к полицейским.
"Разрушил семью ради шлюхи": Икарди, Аршавин, Мамаев и другие звёзды футбола, которые изменяли своим жёнам
Сейчас Сарр заключён под стражу. Правоохранители теперь проверяют все обстоятельства этой истории и то, как именно и при каких обстоятельствах футболист смог познакомиться с девушками. По данным СМИ, он признал свою вину, но заявил, что половой акт происходил по обоюдному согласию.
Комментариев: 0