Игрока французского клуба "Ним" и сборной Сенегала Сиди Сарра арестовали из-за подозрения в сексуальной связи с несовершеннолетними проститутками. Подробности этой истории сообщает издание Midi Libre.

Игрок был взят под стражу ещё 18 октября. Что любопытно, он сам обратился в полицию из-за кражи своего Audi Q3. Он рассказал, что сделали это две девушки, однако правоохранители вскоре установили, что это были проститутки, которым нет 18 лет.

По информации издания, вместе с ними была ещё одна девушка, которая уже является совершеннолетней. В суде она рассказала, что передала ключи от автомобиля одной из своих подруг. После угона машины они решили её продать, однако потенциальные покупатели украли у них Audi. В итоге девушки также были вынуждены обратиться к полицейским.