В Театре Вахтангова сочли недопустимым повышение цен на билеты во время нерабочих дней
На "антиковидные каникулы" в Москве закроют кинотеатры, а музеи и театры можно будет посещать.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова в Москве не планирует увеличивать стоимость билетов на свои спектакли. Об этом рассказал Лайфу директор учреждения Кирилл Крок.
"В ситуации, в которой мы сейчас находимся, я очень признателен мэрии Москвы, что театры не закрыли, а всё-таки мы продолжаем работать. Да, будут финансовые потери, но это лучше, чем тёмный и закрытый театр. Цены на билеты в театр сейчас нельзя повышать. Это аморально. Сейчас у людей очень тяжёлое финансовое положение. И у нас тоже. Этого делать лично мы не будем", — сказал он.
Он также уточнил, что ранее стоимость билетов пришлось поднять из-за премьеры спектакля по роману Льва Толстого "Война и мир", которая состоится 8 ноября.
"Театр Вахтангова ни на копейку не поднял цены на билеты по сравнению с прошлым сезоном. За исключением премьерного спектакля "Война и мир" к столетию театра. Здесь цены подняли, но это премьерный показ. Как только пройдёт премьера, цены вернутся", — подытожил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. После этого Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
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