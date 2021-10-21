В Театре Вахтангова сочли недопустимым повышение цен на билеты во время нерабочих дней

"В ситуации, в которой мы сейчас находимся, я очень признателен мэрии Москвы, что театры не закрыли, а всё-таки мы продолжаем работать. Да, будут финансовые потери, но это лучше, чем тёмный и закрытый театр. Цены на билеты в театр сейчас нельзя повышать. Это аморально. Сейчас у людей очень тяжёлое финансовое положение. И у нас тоже. Этого делать лично мы не будем", — сказал он.