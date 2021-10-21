"МегаФон" и "AliExpress Россия" запустили "Мобильный ID" в приложении маркетплейса

Сервис МегаФона позволяет упростить оформление зарубежных заказов на маркетплейсе AliExpress с помощью функции автоматического заполнения таможенной анкеты. Количество активных покупателей "AliExpress Россия" за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек.

Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов "МегаФона" за девять месяцев 2021 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч — иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С "Мобильным ID" не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически — достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

"Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели всё чаще выбирают онлайн-шопинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растёт и конкуренция между магазинами. "Мобильный ID" помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности "Мобильного ID" и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты "AliExpress Россия", — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.

Все личные данные пользователя "Мобильного ID" надёжно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных.

Помимо приложения "AliExpress Россия" "Мобильный ID" используется в ряде собственных сервисов "МегаФона", в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.