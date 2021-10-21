Кокорин пропустит ещё один матч "Фиорентины" из-за "проблем со здоровьем"
Во время прошлой встречи форвард также не смог помочь своей команде из-за перенапряжения мышц.
Фото © AC Fiorentina
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сможет помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Италии с "Кальяри". Об этом пишет Fiorentina Uno.
По данным издания, россиянин пропустит матч из-за проблем со здоровьем, которые у него продолжаются с прошлой недели. Тогда он не смог помочь своей команде в игре против "Венеции".
Добавим, что в этом сезоне Александр Кокорин пока что не смог отметиться результативными действиями в составе "Фиорентины".
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