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Кокорин пропустит ещё один матч "Фиорентины" из-за "проблем со здоровьем"

Во время прошлой встречи форвард также не смог помочь своей команде из-за перенапряжения мышц.

21 октября, 14:56
<p>Фото © AC Fiorentina</p>

Фото © AC Fiorentina

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сможет помочь своей команде в ближайшем матче чемпионата Италии с "Кальяри". Об этом пишет Fiorentina Uno.

По данным издания, россиянин пропустит матч из-за проблем со здоровьем, которые у него продолжаются с прошлой недели. Тогда он не смог помочь своей команде в игре против "Венеции".

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Добавим, что в этом сезоне Александр Кокорин пока что не смог отметиться результативными действиями в составе "Фиорентины".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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