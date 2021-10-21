Болельщики "Аталанты" признали Миранчука худшим футболистом матча с МЮ в Лиге чемпионов

Фанаты итальянской "Аталанты" признали российского полузащитника Алексея Миранчука худшим футболистом матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает CalcioAtalanta.

К 29-й минуте игравшая в гостях "Аталанта" вела с преимуществом в голах, но затем пропустила трижды подряд, уступив 2:3. Победный гол на 81-й минуте забил Криштиану Роналду. Миранчук вышел на поле в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу итальянского клуба, не отметившись результативными действиями.

По итогам голосования болельщиков Миранчук получил наименьшую оценку в "Аталанте" — 5,0. Лучшими в составе команды признали турецкого защитника Мериха Демирала (7,7 балла), ставшего автором одного из голов.

Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.