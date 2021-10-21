Болельщики "Аталанты" признали Миранчука худшим футболистом матча с МЮ в Лиге чемпионов
В состоявшейся накануне встрече россиянин вышел на поле в середине второго тайма, не отметившись результативными действиями.
Фото © Instagram/miranchuk
Фанаты итальянской "Аталанты" признали российского полузащитника Алексея Миранчука худшим футболистом матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает CalcioAtalanta.
К 29-й минуте игравшая в гостях "Аталанта" вела с преимуществом в голах, но затем пропустила трижды подряд, уступив 2:3. Победный гол на 81-й минуте забил Криштиану Роналду. Миранчук вышел на поле в середине второго тайма при счёте 2:1 в пользу итальянского клуба, не отметившись результативными действиями.
По итогам голосования болельщиков Миранчук получил наименьшую оценку в "Аталанте" — 5,0. Лучшими в составе команды признали турецкого защитника Мериха Демирала (7,7 балла), ставшего автором одного из голов.
Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Всего Миранчук провёл за "Аталанту" 37 матчей, забив семь голов и сделав три результативные передачи. При этом встреча с "Манчестер Юнайтед" стала для него первой с 18 сентября, в которой он вышел на поле.
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