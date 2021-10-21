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Путин: Мы живём в эпоху грандиозных перемен

Глава государства также отметил, что эти перемены становятся всё глубже и фундаментальней.

21 октября, 14:56
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что мы живём в эпоху грандиозных перемен. С разговора об этом он начал своё выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Глава государства также отметил, что перемены становятся всё глубже и фундаментальней. По его словам, кризис, с которым мы имеем дело, является цивилизационным, это кризис принципов существования человека на Земле.

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"

Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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