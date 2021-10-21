Путин: Мы живём в эпоху грандиозных перемен

Президент РФ Владимир Путин считает, что мы живём в эпоху грандиозных перемен. С разговора об этом он начал своё выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Глава государства также отметил, что перемены становятся всё глубже и фундаментальней. По его словам, кризис, с которым мы имеем дело, является цивилизационным, это кризис принципов существования человека на Земле.