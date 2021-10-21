Путин: Мы живём в эпоху грандиозных перемен
Глава государства также отметил, что эти перемены становятся всё глубже и фундаментальней.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин считает, что мы живём в эпоху грандиозных перемен. С разговора об этом он начал своё выступление на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Глава государства также отметил, что перемены становятся всё глубже и фундаментальней. По его словам, кризис, с которым мы имеем дело, является цивилизационным, это кризис принципов существования человека на Земле.
Коронавирус, США, Белоруссия, Карабах, Навальный. 10 главных цитат Путина с выступления на форуме "Валдай"
Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
Комментариев: 0