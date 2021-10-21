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Захарова назвала бессмысленным диалог России и НАТО

Дипломат указала на нежелание Столтенберга "совместно искать пути к деэскалации".

21 октября, 14:54
<p>Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167?__tn__=,d*F*F-R&eid=ARCEip2-8rR5OKD6X2P_iC3-zcBC0NtpxkyegIXnm4hfgQRfEmUp0y9xxYtTCVcSb14NKPZQhBEkw_v7&tn-str=*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими действиями генсек НАТО привёл отношения с Россией в худшее состояние за всю историю их существования. Дипломат подчеркнула, что альянс "фактически похоронил" Совет Россия — НАТО.

"Североатлантический блок и непосредственно его генсекретарь Йенс Столтенберг лично постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны", — заявила она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Столтенберг "похоронил" Совет Россия — НАТО "своим нежеланием совместно искать пути к деэскалации". Представитель российского МИД добавила, что "в таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности и невозможно, и не имеет смысла".

Генсек НАТО назвал отношения с Россией наихудшими со времён холодной войны

Генсек НАТО назвал отношения с Россией наихудшими со времён холодной войны

Ранее Захарова назвала безосновательной высылку НАТО российских дипломатов. По её мнению, организация постоянно разрушала отношения с Москвой, отдавая предпочтение холодной войне.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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