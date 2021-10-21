Захарова назвала бессмысленным диалог России и НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими действиями генсек НАТО привёл отношения с Россией в худшее состояние за всю историю их существования. Дипломат подчеркнула, что альянс "фактически похоронил" Совет Россия — НАТО.

"Североатлантический блок и непосредственно его генсекретарь Йенс Столтенберг лично постарались на славу. Они просто загнали наши отношения в такое состояние, в котором они не находились даже в самые суровые времена холодной войны", — заявила она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, Столтенберг "похоронил" Совет Россия — НАТО "своим нежеланием совместно искать пути к деэскалации". Представитель российского МИД добавила, что "в таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности и невозможно, и не имеет смысла".