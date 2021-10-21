Нобелевский лауреат Муратов будет присутствовать на заседании клуба "Валдай" с Путиным

Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов будет присутствовать на пленарной сессии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдёт в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он будет присутствовать на пленарке, но будет ли у них какое-то общение, не знаю. Там предусмотрены вопросы, но будет ли он задавать вопрос (президенту), не знаю. Там чёткой повестки дня нет", — пояснил представитель Кремля.