Нобелевский лауреат Муратов будет присутствовать на заседании клуба "Валдай" с Путиным
Однако состоится ли личное общение главного редактора с российским лидером, неизвестно.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов будет присутствовать на пленарной сессии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдёт в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он будет присутствовать на пленарке, но будет ли у них какое-то общение, не знаю. Там предусмотрены вопросы, но будет ли он задавать вопрос (президенту), не знаю. Там чёткой повестки дня нет", — пояснил представитель Кремля.
Валдайский форум состоится в Сочи 18–21 октября. Ранее стало известно, что Путин примет участие в заседании клуба очно. В прошлом году президент участвовал в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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