Тренер убившего медведицу боксёра не поверил в версию о браконьерстве
По его мнению, мужчины были совершенно не готовы ко встрече со зверем и спортсмену повезло, что он остался жив.
Боксёр Илья Медведев. Фото © Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области (ЦСП72)
Смертельная схватка боксёра Ильи Медведева с медведицей — это не героический поступок, это инстинкт самосохранения, человек просто пытался выжить, считает личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко.
Он рассказал Лайфу, что Медведев всесторонне развит, спокойно играет в волейбол, футбол, баскетбол, теннис, хорошо плавает, но даже эти навыки не всегда могут помочь в схватке с диким животным. По мнению тренера, если бы спортсмен находился ближе к медведю, на месте погибшего, всё могло бы закончиться для него иначе. При этом Косенко не верит, что подвергшиеся нападению мужчины на самом деле занимались браконьерством.
"Я разговаривал с третьим из мужчин, который жив остался. Я послушал его и понял, идти с такими ружьями на медведя — это просто нонсенс. Я здесь с охотниками нашими разговаривал, у нас люди тут неделями готовятся, понимаете, карабины, автоматы, ещё что-то, собаки — это очень сложный подготовительный процесс. Там надо, чтобы люди были обученные, это надо быть дурачком — пойти на медведя. Неужели они втроём, будучи взрослыми людьми, не расстреляли бы, пока он там сидел? Это просто нонсенс", — пояснил Косенко.
По его словам, у мужчин в лесу был небольшой дом, куда они приезжают зимой на рыбалку. Именно оттуда они тогда и возвращались. Третий, выживший мужчина рассказал тренеру, что он вытаскивал лодку, когда услышал крики друзей и выстрелы. Медведев несколько раз выстрелил в хищницу, но она продолжала бежать на него, повалила на землю и начала рвать. Тогда боксёр схватился за нож. Местные охотники объяснили, что медведь с простреленным сердцем может по инерции пробежать ещё 200–300 метров и только потом упасть замертво.
Напомним, в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трёх рыбаков. Одним из них оказался 23-летний боксёр, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев. Именно он убил дикого зверя с помощью ножа во время смертельной схватки. К сожалению, до этого хищник успел напасть на 48-летнего друга Ильи. От полученных травм Вячеслав Дудник погиб на месте. Сам Илья Медведев получил серьёзные рваные раны головы и конечностей.
Лента новостей
В Москве задержали девушку, которая прятала под маской следы от кокаина на носу
сегодня в 14:30
Экспертиза возложила вину за гибель 12-летней россиянки в Турции на отель
сегодня в 14:30
"Начнётся полнейший мор": Заслуженный юрист напомнил противникам прививок об антиваксерской политике фашистов
сегодня в 14:29
Комментариев: 0