Тренер убившего медведицу боксёра не поверил в версию о браконьерстве

Смертельная схватка боксёра Ильи Медведева с медведицей — это не героический поступок, это инстинкт самосохранения, человек просто пытался выжить, считает личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко.

Он рассказал Лайфу, что Медведев всесторонне развит, спокойно играет в волейбол, футбол, баскетбол, теннис, хорошо плавает, но даже эти навыки не всегда могут помочь в схватке с диким животным. По мнению тренера, если бы спортсмен находился ближе к медведю, на месте погибшего, всё могло бы закончиться для него иначе. При этом Косенко не верит, что подвергшиеся нападению мужчины на самом деле занимались браконьерством.

"Я разговаривал с третьим из мужчин, который жив остался. Я послушал его и понял, идти с такими ружьями на медведя — это просто нонсенс. Я здесь с охотниками нашими разговаривал, у нас люди тут неделями готовятся, понимаете, карабины, автоматы, ещё что-то, собаки — это очень сложный подготовительный процесс. Там надо, чтобы люди были обученные, это надо быть дурачком — пойти на медведя. Неужели они втроём, будучи взрослыми людьми, не расстреляли бы, пока он там сидел? Это просто нонсенс", — пояснил Косенко.

По его словам, у мужчин в лесу был небольшой дом, куда они приезжают зимой на рыбалку. Именно оттуда они тогда и возвращались. Третий, выживший мужчина рассказал тренеру, что он вытаскивал лодку, когда услышал крики друзей и выстрелы. Медведев несколько раз выстрелил в хищницу, но она продолжала бежать на него, повалила на землю и начала рвать. Тогда боксёр схватился за нож. Местные охотники объяснили, что медведь с простреленным сердцем может по инерции пробежать ещё 200–300 метров и только потом упасть замертво.